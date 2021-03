Boze strandgangers eisen vrijlating van kussend homostel

on

De politie heeft twee mannen vrijgelaten onder druk van boze strandgangers. De twee werden opgepakt op het strand bij Tulum aan de oostkust van Mexico. Ze hadden elkaar gezoend ‘in het bijzijn van ouders en kinderen’, aldus de politie.

Die rukte uit met twee zwaarbewapende arrestatieteams om de mannen op te pakken, maar boze strandgangers bemoeiden zich ermee en begonnen te roepen en te zingen: ‘ik ben ook homo!’

Enkele strandgangers gingen de discussie aan met de politiemensen met argumenten als: ‘ze pleegden geen misdaad’ en ‘ze kusten zoals elk ander stel’. Eén van de strandgangers was de lokale politicus Maritza Escalante Morales. Daarop besloot de politie de twee opgepakte mannen te laten gaan.

De politie verklaarde naderhand dat de mannen waren gearresteerd wegens ‘immorele handelingen en seksuele erotische demonstraties, op de weg of in openbare plaatsen’. Ze beweerden dat de mannen orale seks hadden en dat een van de mannen op de video de menigte ophitste door te beweren dat het discriminatie was.

Niemand op het strand heeft het vermeende seksuele contact gezien, maar de politie zegt dat ‘een klacht van burgers’ tot de arrestaties heeft geleid.

