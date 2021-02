Kaartenactie uit protest tegen uitlatingen van dominee Kort

on

‘Stuur een kaart naar dominee Kort in Krimpen aan den IJssel’; de oproep komt van COC Noordoost Brabant en de initiatiefgroep Iedereen Mag Zoenen. De kaartenactie wordt ondersteund door de diverse COC verenigingen.

Aanleiding voor de kaartenactie is de aflevering van Boos van BNNVara, waarin Leon graag in gesprek wil met dominee Kort van de Oud Gereformeerde gemeente in Krimpen aan de n IJssel. De dominee had een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin hij oproept om homoseksuelen te verbannen.

‘De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’, schreef de dominee.

Leon was boos en diende een klacht in bij het Openbaar Ministerie, maar die oordeelde dat de uitlatingen van de dominee passen binnen de vrijheid van godsdienst. De dominee weigerde een gesprek met Leon, ook nadat hij de hulp had ingeroepen van Tim Hofman van Boos.

‘Wij vragen je steun en hopen dat je een mooie Iedereen Mag Zoenen postkaart wil zenden naar de Kerk van dominee Antonie Kort om met een simpel briefkaartje te laten zien dat de liefde voor iedereen is en dat iedereen mag zoenen’, aldus de initiatiefnemers van de kaartenactie.

(Bron en afbeelding: COC Noordoost Brabant)

