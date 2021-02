Demonstratie bij kerk in Krimpen tegen uitspraken dominee

on

In Krimpen aan den IJssel hebben zondagochtend enkele tientallen mensen geprotesteerd tegen de uitlatingen van dominee Kort van de Mieraskerk. De demonstranten verzamelden zich op het parkeerterrein tegenover de kerk.

De dominee zou discrimineerde opmerkingen over LHBTI’ers hebben gemaakt in een brief vorig jaar aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel . Eerder oordeelde het Openbaar Ministerie dat de opmerkingen onder de vrijheid van godsdienst vallen en dat de dominee zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie,

De kwestie kwam afgelopen week aan de orde in een online-uitzending van Boos, waarin te zien is hoe Leon een gesprek probeert aan te gaan met de dominee.

Naar aanleiding van de uitzending besloot COC Noordoost Brabant samen met de initiatiefgroep Iedereen Mag Zoenen een kaartenactie te starten.

COC Rotterdam hield vanmiddag een actie (foto), waarbij mensen brieven konden schrijven aan de burgemeester van Krimpen aan den IJssel met de oproep om meer te doen voor LHBTI-inwoners. De gemeente zou zich moeten inzetten om het gesprek aan te gaan met dominees, maar ook scholen moeten aansporen om voorlichting te geven en meer te doen om diversiteitsbeleid te stimuleren bij bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. De brieven worden zaterdag 6 maart overhandigd.

(Bron: AD, Het Kontakt; foto: COC Rotterdam)

