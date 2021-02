Avondklok Roze Golf: het eerste Damespad in Overijssel

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het eerste Roze Damespad in Overijssel.

In elke provincie is tegenwoordig een Damespad, een uitgestippelde wandeling die je alleen of samen met andere vrouwen kunt lopen. De bedenkster van de Damespaden is Rita Zwaan. Zij maakte begin dit jaar bekend te stoppen als coördinator.

In 2004 was Overijssel aan de beurt. De start van het Overijsselse Damespad is bij Hotel Gaia in Diepenveen en in de Roze Golf van 26 oktober 2014 liep voorafgaand aan de officiële opening Annet Batelaar alvast de route. De Damespaden zijn niet geheel onomstreden; Annet reageerde op de kritiek op het Overijsselse Damespad:

