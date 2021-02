Roze Golf 28-02: Harry Siebring-Quist is terug naar Emmen

on

Vier jaar lang was Harry Siebring-Quist voorzitter van COC Zwolle. Hij heeft de voorzittershamer neergelegd en is terug in Emmen, terug naar waar hij geboren werd.

Hij is verhuisd omdat hij sinds enige tijd werkt in het Ziekenhuis in Emmen en het heen en weer reizen te vermoeiend werd.

In de Roze Golf laat Harry de plekken zien die een belangrijke rol spelen en hebben gespeeld in zijn leven. Ook vertelt hij over zijn dramatisch verlopen jeugd vol huiselijk geweld en zijn poging om uit het leven te stappen. Hij is nog steeds bezig met het verwerken van die afschuwelijke tijd.

Ook in Emmen zit Harry niet stil. Zodra het straks allemaal weer kan, wil hij –net zoals hij dat gedaan heeft in Zwolle- een ‘roze’ borrel introduceren in Emmen, waar maar weinig te doen is voor LHBTI’ers.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

