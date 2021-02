Avondklok Roze Golf: Sweet ’70-vanwege de herinneringen

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de Week van de Jaren ’70 in 2011.

Je hebt ze al eerder kunnen beluisteren in deze serie ‘Avondklok Roze Golf’: de uitzendingen die in het teken stonden van de jaren zeventig. Ze vormden steevast de afsluiting van een week die bij Radio Oost in het teken stond van die tijd.

In de Roze golf van 25 september 2011 was de finale van dat jaar:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel