Avondklok Roze Golf: De SM-kelder in met Bert, John en Frans

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: De SM-kelder van de VSSM.

De homoafdeling van de VSSM bestond in 1999 15 jaar. De jongerengroep bestond vijf jaar. In de kelder van het pand van het COC in Deventer was er maandelijks een bijeenkomst.

Bert, John en Frans vertellen over SM en de speeltjes.

Verder vertelt Jannie Klifman over een avond van de SLOW, aandacht voor het Euro COC-Songfestival in Deventer en de songfestivalavond in Almelo.

(Foto: VSSM)

