Kijktip: It’s a sin, serie over de jaren tachtig tijdens de aidscrisis

De Britse dramaserie It’s a sin is vanaf vrijdag 5 maart te zien op NPO Plus. De komende zomer is de vijfdelige serie te zien op televisie.

It’s a sin volgt een groep vrienden In Engeland gedurende de jaren tachtig van de vorig eeuw, ten tijde van de aidscrisis. De serie is een groot succes in het Verenigd Koninkrijk, hoewel de BBC en ITV er niets in zagen. Uiteindelijk wilde Channel 4 de serie ontwikkelen.

De serie werd geschreven door Russell T. Davies. Hij schreef ook de serie Queer as Folk.

Het verhaal start in 1981 als de 18-jarige Ritchie Tozer studeren in Londen. In de Engelse hoofdstad loopt Roscoe Babatunde weg van huis na een heftige confrontatie met zijn ouders. En Colin Morris-Jones uit Wales is van plan om het te gaan maken op het sjieke Savile Row. Samen met Ash en Jill vormen ze een hechte vriendengroep, maar een verre dreiging blijkt dichterbij dan het lijkt als het aids-virus Engeland binnendringt.

De rol van Ritchie Tozer wordt gespeeld Olly Alexander, de zanger van Years&Years. Hij maakte eerder de documentaire Growing Up Gay

(Foto: VPRO / It’s a Sin)

