Avondklok Roze Golf: De Roze Moorden van Paul Hofman

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: De Roze Moorden van Paul Hofman.

Paul Hofman schreef in 2015 het boek De Roze Moorden. In het boek belicht hij moordzakenzaken waar homoseksuelen het slachtoffer waren. In de Roze Golf van 26 juli 2015 vertelde de schrijver over zijn boek en over één zaak in het bijzonder: de moord op Jan Diphoorn. Hij werd om het leven gebracht op 18 augustus 2011.

Categorieën:Nieuws