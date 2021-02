Pad parkeerplaats Westerveld bij Emmen naar bos afgesloten

on

Het pad van parkeerplaats Westerveld aan de N 34 bij Emmen naar het achtergelegen Noordbargerbos is afgesloten. De sloot die evenwijdig aan het hek loopt, is weer open gegraven; de duiker die onder het pad liep, is verwijderd.

De opening in het hek dat toegang gaf tot het bos is met gaas dichtgemaakt.

De werkzaamheden zouden in opdracht van de Provincie Drenthe zijn uitgevoerd. De provincie is sinds 2007 beheerder van de N 34 en de parkeerplaats Westerveld. De parkeerplaats is sinds februari vorig jaar afgesloten in verband met de verbreding van de N34 van twee naar vier rijstroken. De werkzaamheden ter hoogte van de parkeerplaats werden vorig jaar september afgerond, maar de parkeerplaats is nog steeds afgesloten.

Openbare weg

Het pad van de parkeerplaats naar het bos werd in 2007 door de provincie kort na de overdracht door het Rijk aangelegd. Daarmee heeft het pad de status van ‘openbare weg’. Ook Staatsbosbeheer, de eigenaar van het bos, plaatste een toegangsbordje bij doorgang in het hek.

Het Noordbargerbos achter de parkeerplaats staat bekend als homo-ontmoetingsplek, tot groot ongenoegen van een bewoner van de Blikveldweg, een va de weinige toegangswegen tot het bos die sinds de afsluiting van de parkeerplaats gebruikt wordt door plaatselijk bekende bezoekers van het Noordbargerbos.

Boze buurtbewoner

De boze buurtbewoner intimideert met enige regelmaat bezoekers van het bos, door met zijn tractor of terreinwagen de weg te blokkeren. Ook rijdt hij met zijn tractor door het bos om bezoekers af te schrikken. De Stichting Platform Keelbos heeft daarom eerder al de gemeente verzocht de man een gebiedsverbod op te leggen.

De stichting heeft naar aanleiding van de afsluiting van het pad de provincie verzocht het pad weer in oude staat te herstellen.

(bron: Stichting Platform Keelbos, Roze Golf; foto: Stichting Platform Keelbos

