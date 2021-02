Avondklok Roze Golf: de bladen van de COC’s in Overijssel

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de bladen van de COC verenigingen.

De COC verenigingen hadden eind vorige eeuw nog eigen bladen met nieuws en informatie voor de leden. Het COC in Deventer maakte het blad Flipo, COC afdeling Enschede had een nieuwsbrief. Rosario was het blad van het COC Zwolle. De Roze Golf maakte een rondje langs de redacties.

Verder de resultaten van de AIDS-voorlichtingscampagne.

Meer over Flipo is hier te vinden.

(Afbeelding: COC Deventer)

