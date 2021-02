Avondklok Roze Golf: het twintigjarig bestaan van COC Twente

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: homo’s in de reclame en twintig jaar COC Twente.

In Utrecht was een congres over homo’s in de media. Henk Krol, toen nog hoofdredacteur van de Gaykrant vertelde over homo’s in de reclame en over hoe een fabrikant van scheerapparaten een stokje stak voor een advertentiecampagne in het blad van Krol.

Verder het jarige COC Twente, twintig jaar homo-emancipatie in de Roze Golf van 1 juni 1987:

