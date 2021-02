Avondklok Roze Golf: op visite bij Hans en Henk in hun atelier

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: op visite bij Henk en Hans in Louroux de Bouble.

Ze woonden in een spoorwachtershuisje in Louroux de Bouble in de Auvergne in Midden Frankrijk aan de spoorlijn Garnat naar Montlucon: Hans en Henk en in een verbouwde oude goederenloods van de Franse Spoorwegen had Henk zijn glasatelier gevestigd.

De Roze Golf was daar in 2010. Dit is de uitzending van 11 juli dat jaar:

Lees hier meer over het oude atelier in Louroux de Bouble.

Inmiddels zijn Henk en Hans verhuisd naar Andelaroche, een uur gaans oostelijker. Daar hebben ze naast het glasatelier nu ook chambres d’hôtes, je kunt bij ze logeren en Hans kookt graag voor de gasten.

