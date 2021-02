Initiatiefnemers Roze Zaterdag Goes houden vast aan plannen

on

De initiatiefnemers Roze Zaterdag willen proberen via de gemeenteraad steun te krijgen voor het evenement. LHBT-netwerk Zeeland wil samen met onder meer COC Zeeland Roze Zaterdag in 2023 organiseren in Goes.

Het zou voor het eerst zijn dat Roze Zaterdag in Zeeland gehouden zou worden.

De initiatiefnemers vroegen de gemeente Goes om een bijdrage van € 50.000, maar wethouder Joost de Goffau (CDA) vindt dat teveel geld voor een eendaags evenement voor slechts één doelgroep.

Stefano Frans van LHBT-netwerk Zeeland is het niet eens met de wethouder: ‘Natuurlijk concentreert het zich in één megavol weekend, maar er zullen bijvoorbeeld ook exposities komen die langer duren of filmdagen die gespreid worden over meerdere weekenden. Ook op educatief gebied willen we dingen doen.’

Het evenement is volgens Frans zeker niet bedoeld voor één doelgroep. ‘We willen juist iedereen aanspreken’, zegt hij tegen BN De Stem.

De initiatiefnemers hebben hun pijlen nu gericht op de gemeenteraad van Goes. ‘Gezien de samenstelling van de raad zie ik zeker nog kansen’, zegt Frans.

