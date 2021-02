Avondklok Roze Golf: in memoriam radiodominee Alje Klamer

on

Avondklok of niet: we gaan door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: radiodominee Alje Klamer.

De in Groningen geboren Alje Klamer overleed op 1 juli 1986 in Hilversum op 63-jarige leeftijd. Als radiodominee bij de IKOR (later IKON) interviewde hij Dr. Trimbos over homoseksualiteit. Dat was taboedoorbrekend. Hij pleitte voor erkenning van de homoseksuele levenswijze als volwaardige relatievorm.

Verder in de Roze Golf van 31 juli 1986 aandacht voor het belang van samenlevingscontracten en een verslag van de voetbalwedstrijd tussen The Flying Lesbians en The Amazing Gays:

