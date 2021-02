COA probeert homoseksuele asielzoeker uit azc te zetten

on

Het COA heeft geprobeerd een 30-jarige homoseksuele asielzoeker uit Egypte uit het azc te zetten, onder dreiging van stopzetting van zijn asielprocedure. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De man was afgelopen week uitgescholden en bedreigd met een broodmes door een medebewoner.

De dag na de bedreiging heeft de asielzoeker aangifte gedaan. Het COA bood het slachtoffer overplaatsing naar een ander azc aan, maar dat aanbod heeft de man niet bereikt. Hij zat op dat moment bij de IND voor een zogenoemd aanvullend gehoor.

Twee dagen later werd de asielzoeker gesommeerd het azc te verlaten. De elektriciteit werd afgesloten en er werd gedreigd zijn asielprocedure stop te zetten als hij niet zou vetrekken. Daarbij werd door het COA geen rekening gehouden met de geldende avondklok. De asielzoeker kon onmogelijk met het openbaar vervoer voor negen uur ’s avonds in het andere azc zijn. Het COA bleef bij de eis dat de man moest vertrekken, ondanks dat zowel de app van de NS als de OV-app 9292 aangaven dat de aankomst ver na negen uur ’s avonds zou zijn.

‘We hebben het COA duidelijk gemaakt dat hiermee aangezet wordt tot strafbaar gedrag door een asielzoeker te dwingen de coronamaatregelen te overtreden. Maar ook dat het COA niet de verantwoordelijkheid neemt om zelfs een verklaring te willen schrijven. Daarmee is er sprake van niet nakomen van zorgplicht door het COA die in haar gedragsregels stelt dat bewoners, de samenleving en de politiek verwachten dat het COA een betrokken integere en professionele organisatie is’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support..

De asielzoeker haalde de politie erbij maar die kon niets voor hem doen. Uit protest is de asielzoeker in zijn kamer gebleven. Dat komt hem op extra strafmaatregelen te staan van het COA.

Het is het tweede incident in een week tijd, waarbij het COA star optreedt tegen asielzoekers. Eerder werden Yulia en Tara met hun zesjarig zoontje weinig zachtzinnig gedwongen te vertrekken naar een ander azc. Sandro Kortekaas hielp het stel een handje te verhuizen en was geschokt over het optreden van de betrokken COA-medewerkers en de te hulp geroepen politiemensen. Hij vertelde zijn verhaal in de Roze Golf van 14 februari.

(Bron: LGBT Asylum Support)

