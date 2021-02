Avondklok Roze Golf: het COC Songfestival 2002 in Zwolle

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het COC Songfestival in Zwolle.

Karen Punte en Marja van der Hulst wonnen als Isis (we schrijven 2001) voor COC Zwolle in Nijmegen het COC Songfestival met het nummer ‘Gebroken Licht’. Aan COC Zwolle de eer om in 2002 het COC liedjesfestijn te organiseren.

Daarvoor werd schouwburg Odeon afgehuurd. Het was een avond met mooie liedjes en een spannende puntentelling, zoals het een songfestival betaamt.

De Roze Golf deed verslag in de uitzending van 17 november 2002:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel