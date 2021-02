Roze Golf 14-02: Diana Arkeveld helpt mensen de kast uit

on

Wat als je ontdekt dat je niet in het standaardpatroon ‘mannetje – vrouwtje’ past? Wat als dat gebeurt op latere leeftijd in een heterorelatie? Er komen veel vragen op je af. Zekerheden vallen weg.

Diana Arkeveld maakte het allemaal zelf mee en besloot haar ervaringen in te zetten voor hulp aan anderen. Ze bedacht daarvoor de term geaardheidscoach. Tip één van Diana: neem iemand in vertrouwen en praat er over.

In komende afleveringen van de Roze Golf beantwoord Diana graag jouw vragen. Als je advies wilt van Diana Arkeveld, mail dan je vraag naar rozegolf@rtvoost.nl . Met uiterste zorgvuldigheid zullen we jouw vragen voorleggen aan Diana. Vragen stellen kan eventueel anoniem of onder een pseudoniem. Je kunt Diana Arkeveld natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 14 februari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel