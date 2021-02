Meerderheid is voor: Apeldoorn wordt regenbooggemeente

on

Een meerderheid van de gemeenteraad van Apeldoorn wil dat de gemeente een regenbooggemeente wordt, zodat er actief LHBTI-beleid gevoerd gaat worden. Apeldoorn is de enige gemeente met 100.000 inwoners en meer die nog geen regenbooggemeente is.

Onlangs riep Ede zich als een na laatste gemeente zich uit tot regenbooggemeente.

De VVD-fractie komt donderdagavond met een motie, gesteund door GroenLinks, die al langer met de gedachten speelde om een motie in te dienen.

Het plan om Apeldoorn uit te roepen tot regenbooggemeente heeft inmiddels de steun van 20 raadsleden en daarmee is er een meerderheid voor de motie, meldt Omroep Gelderland.

Dat is meer dan ‘symboliek’, zegt fractievoorzitter van GroenLinks Danny Huizer: ‘Het geeft juist ook de mogelijkheid om met partijen in gesprek te gaan en te zorgen dat die jongen met homoseksuele gevoelens door zijn school niet wordt gevraagd een andere school te zoeken omdat klasgenootjes hem pesten, maar dat we ervoor zorgen dat het pesten stopt en kan worden voorkomen.’

(Bron: Omroep Gelderland; foto: Partij voor de Dieren Apeldoorn had plan voor regenboogpad op Marktplein )

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws