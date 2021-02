Avondklok Roze Golf: je moet veel meer praten met jongens

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het jongerenwerk heeft te weinig oog voor homoseksualiteit.

Jan Hopman schreef een scriptie met het pleidooi om werk te maken van jongens. Die praten te weinig over zichzelf. In het jongerenwerk is te weinig oog voor homoseksualiteit. Ook een gesprek met Wilfred, een homoseksuele vrijwilliger van jongerencentrum Inncocent in Hengelo. Verder meer over de roze week en de activiteiten in een homokroeg in Nordhorn. Terug naar 2 juni 1986, negende aflevering van de Roze Golf:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel