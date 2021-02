Aftellen tot finale van Songfestival begonnen in Rotterdam

on

In Rotterdam is de aftrap gegeven voor het Eurovisie Songfestival. Over precies 100 dagen is de finale in evenementenhal Ahoy.

Burgemeester Aboutaleb onthulde daarom samen met de vier songfestival-presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager een grote klok bij Museum Boijmans van Beuningen, die aftelt naar de finaledag op zaterdag 22 mei.

De aftelklok is een lichtobject van een digitale klok, bedacht en gecreëerd door het Rotterdamse kunstcollectief Mothership. Zij zijn onder andere bekend van de droneshow met Oud en Nieuw, de draaiende lampen op de Laurenskerk en het verlichten van de grens van de brand na het bombardement aan het begin van de Tweede wereldoorlog.

Verrassing

‘We tellen samen af en stellen ons honderd dagen lang open door ervaringen, dromen, hoop, nieuws en andere verhalen te delen, gekoppeld aan het getal van de dag’, aldus burgemeester Aboutaleb.

De burgemeester stond ook kort stil bij de bijzondere plek van de klok, pal naast het Erasmus MC. ‘Blijdschap, hoop en vrees liggen dicht bij elkaar en dat is vandaag hier nog maar eens bewezen.’

De klok wordt dagelijks handmatig verzet. Op sommige dagen gebeurt dit door een speciale gast. Wat er de komende 100 dagen nog meer staat te gebeuren wilde Aboutaleb niet verklappen: ‘Verrassing!’

Aanpassen

De aftrap was in de buitenlucht en vanwege de coronamaatregelen voor het publiek geheim gehouden. Eind januari vorig jaar was de zogenoemde sleuteloverdracht aan de gaststad van het festival, in het stadhuis van Rotterdam. ‘Toen zaten we allemaal nog schouder aan schouder’, vertelt organisator Sietse Bakker. ‘Inmiddels ligt die sleutel al een tijdje in een kluis. Om het moment van de honderd dagen toch te markeren, bedacht de gemeente Rotterdam de aftelklok.’

Afgelopen maanden stonden voor Bakker en z’n team in het teken van het aanpassen van de plannen die er al lagen. ‘We leven in een nieuwe realiteit, dus kunnen bepaalde plannen niet meer. En als je meer tijd hebt – zoals nu het geval is – ga je toch vragen stellen bij sommige ideeën die we eerst heel goed vonden. Aan bijna alles is wel even gesleuteld afgelopen periode.’

Bubbels

‘Zoals het er nu uitziet, kunnen alle artiesten naar Rotterdam komen. Wel creëren we bubbels rond de deelnemers en gaan we heel veel testen.’ Mocht er in een van die bubbels een uitbraak zijn, dan doet het deelnemende land mee met een vooraf opgenomen videoclip waarin live wordt gezongen.

De hoeveelheid publiek in Ahoy is de grootste onzekerheid. Halverwege april hakt de organisatie de knoop door, op basis van de dan geldende maatregelen.

(Bron: RTV Rijnmond, NOS; screenshot: RTV Rijnmond)

