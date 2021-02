Verlenging avondklok: ook verlening van Avondklok Roze Golf

on

De Avondklok Roze Golf werd geïntroduceerd bij het begin van de Avondklok: achttien avonden werd om klokslag negen uur ’s avonds een aflevering van de Roze Golf uit het archief online gezet.

Het gaat om uitzendingen die naar het oordeel van de redactie van de Roze Golf de moeite van het terugluisteren waard zijn.

Zo was 3 februari de uitzending van 16 juni 1986 te horen, waarin kroegbaas Harry aankondigde dat zijn café Tower aan de Welle in Deventer dichtging. In de uitzending die 26 januari verscheen, vertelde schrijver en Gouden Strop-winnaar Michael Berg over zijn tweede thriller met Chantal Zwart in de hoofdrol. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van hem over Chantal Zwart. Alle Avondklok-uitzendingen zijn hier terug te luisteren.

Met het besluit van het kabinet om de avondklok te verlengen tot en met 2 maart, heeft de redactie van de Roze Golf besloten het archief nog verder op de kop te zetten en te speuren naar mooie, interessante dan wel relevante afleveringen.

Er moeten nog een aflevering zijn met herinneringen aan de jaren ’70, met een gesprek met een homoseksuele scheidsrechter, die toen net uit de kast was en de Roze Golf heeft in 2002 verslag gedaan van het COC Songfestival dat toen in Zwolle werd gehouden. Daarmee en met talloze andere uitzendingen uit de 35-jarige geschiedenis van de Roze Golf, gaan we het tot en met 2 maart zeker mee redden.

Categorieën:En verder, Nieuws, Overijssel