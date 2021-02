‘KNVB heeft te weinig aandacht voor discriminatie van homo’s’

on

De KNVB richt zich vooral op de strijd tegen racisme en heeft te weinig aandacht voor discriminatie van homo’s. Dat zegt de John Blankenstein Foundation bij de lancering van de Discriminatiemelder door de voetbalbond.

De discriminatiemelder is een app die sinds maandag te downloaden is. Via de app kunnen uitingen van discriminatie en racisme worden gemeld. De lancering is precies een jaar na de introductie van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal door de KNVB, de clubs en de rijksoverheid.

Het aanvalsplan werd opgesteld nadat in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in tranen het veld verliet na racistische uitingen van supporters van FC Den Bosch. Het kabinet trok 14 miljoen euro uit voor drie jaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.

Met de app komt de melding direct bij de veiligheidscoördinator in het stadion terecht. Bij de amateurs gaat de melding via de gemeente naar de antidiscriminatie-organisaties. Dat kan leiden tot een gesprek of een strafrechtelijke vervolging. Zo’n discriminatiemelder wordt in Engeland al zo’n zes jaar gebruikt.

Eenzijdig

Kritiek kwam van Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation die zich inzet voor de acceptatie van LHBTI’ers in het voetbal. ‘Een maand voor het incident bij FC Den Bosch-Excelsior waren er vijf homofobe spreekkoren in de stadions. Ik heb daarover niemand gehoord. Ik mis nog steeds de aandacht voor discriminatie voor LHBTI’ers. Homo is het meest gebruikte scheldwoord in het voetbal. Dat nodigt uit om niet jezelf te zijn’, zei Blankenstein tijdens een online bijeenkomst.

‘Discriminatie van homo’s wordt nog onderschat. Bij FC Den Bosch zag je openlijk emotie bij het slachtoffer van racisme, maar als er homofobe spreekkoren zijn, kunnen spelers er vaak niets mee. Ze zitten misschien nog in de kast, maar ondertussen doet het wel pijn.’

Houssin Bezzai, afgelopen jaar aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, erkende dat daar meer aandacht voor moet komen.

(Bron: KNVB, Trouw)

