on

De Vlaamse acteur Benny Claessens wil de campagne #ActOut naar België halen. Dat zegt de in Duitsland woonachtige acteur in een interview in de Vlaamse krant De Standaard.

De in Antwerpen geboren Claessens speelde bij het Nederlands Toneel Gent, maar vertrok in 2016 naar Berlijn om aan de slag te gaan bij het Maxim Gorki Theater in Berlijn. Hij is een van de 185 acteurs die in het Duitse taalgebied werken en collectief uit de kast kwamen in de campagne #ActOut, waarmee ze vragen om meer zichtbaarheid en meer speelkansen voor LHBTI-acteurs.

‘Ik was erg ontroerend toen ik zag hoeveel reacties er afgelopen weekend kwamen op de campagne. Ik heb meteen gebeld naar Angelo Tijssens (acteur en scenarist, onder meer van de film ‘Girl’ -red.) om hier een soortgelijke actie te doen. België heeft een pak minder inwoners dan Duitsland, dus 185 deelnemers vinden wordt misschien minder evident. Maar ik heb ook al gesproken met Edouard Louis (Franse schrijver – red) red.) om de actie naar Frankrijk te brengen.’

Benny Claessens werd bekend door zijn rol als Benny de Pauw in de komische televisieserie Het Geslacht De Pauw. Drie jaar geleden won hij de Alfred Kerr-prijs,de belangrijkste Duitse acteerprijs voor jong theatertalent. In 2019 was hij te zien in de serie Undercover.

Lees hier voor het hele interview met Benny Claessens.

(Bron: De Standaard; foto: screenshot Youtube)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws