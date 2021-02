on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: homo of lesbo zijn in een dorp.

Henk Weijschede praatte in de uitzending van 1 februari 1988 met Henk. Zonder achternaam, want hij kwam uit een Sallands dorp en werd uitgekotst door zijn vrienden:

