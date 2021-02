Avondklok Roze Golf: het einde van hop De Markte bij Zwolle

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het einde van homo-ontmoetingsplek De Markte bij Zwolle.

De Markte bij Zwolle is een kunstmatig meertje dat eind jaren zestig werd gegraven. De parkeerplaats langs de A28 richting Lichtmis is er naar vernoemd. Het was jarenlang een gewilde plek voor mannen die contact zochten met andere mannen: makkelijk bereikbaar via de snelweg, mooi water, omzoomt met weelderig groen en in dat groen gebeurde van alles. Van lekker zonnen tot lekker zoenen.

Totdat buurtbewoners gingen klagen. Ze hadden genoeg van alleen al de gedachte aan de vaak blote mannen die daar rondspookten. Eind 2002 kwam er een groot hek omheen en veel van het groen is gekapt.

In de Roze Golf van 29 september 2002 zijn Ron Hagen (de toenmalige voorzitter van het COC), een van de boze buurtbewoners en bezoekers van De Markte te horen:

(Foto: Google Streetview)

