Roze kieswijzer met standpunten, stemgedrag en kandidaten

Het COC heeft vrijdagavond de roze kieswijzer gelanceerd. Op de website rainbowvote.nu staan de LHBTI-standpunten van partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Ook is te zien hoe partijen de afgelopen tijd stemden over LHBTI-kwesties en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.



Op de site staat bijvoorbeeld hoe politieke partijen denken over de aanpak van discriminerend geweld. Partijen geven aan of ze vinden dat de onderwijsvrijheid moet worden ingeperkt zodat iedereen op school zichzelf kan zijn, of het LHBTI-asielbeleid ruimhartiger moet en of er een meerouderschapswet moet komen.



Ook staan op rainbowvote.nu standpunten over zaken als transitieverlof voor transgender personen, de mogelijkheid voor jongeren onder de 16 jaar om hun officiële geslachtsregistratie te wijzigen en een verbod op onnodige operaties zonder toestemming van intersekse kinderen.



Regenboogkandidaten

Op de website presenteren ook bijna zeventig mensen zich als regenboogkandidaat. Deze kandidaten voor het Kamerlidmaatschap identificeren zich als een lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender of intersekse persoon en/of willen zich bijzonder inzetten voor de regenbooggemeenschap.



Op de website staan standpunten van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Code Oranje, Bij1, Lijst Henk Krol, Volt en Splinter (Van Kooten-Arissen).

PVV, ChristenUnie, SGP, Denk, Forum voor Democratie en JA21 zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd. Alle partijen met minstens 1 zetel in de Kamer en/of in recente opiniepeilingen zijn uitgenodigd om mee te doen.



Rainbowvote.nu is bedoeld voor iedereen die LHBTI-kwesties wil laten meewegen bij hun keuze in het stemhokje op 17 maart. Of dat nou is omdat men zelf tot de regenbooggemeeschap behoort, solidair is met de beweging of belang hecht aan een diverse en inclusieve samenleving. Voor een groot deel van de regenbooggemeenschap spelen LHBTI-kwesties een rol bij het uitbrengen van hun stem.

(Bron: COC; afbeelding: rainbowvote.nu)

