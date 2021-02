Avondklok Roze Golf: de meest Vlaamse stad van Frankrijk

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: op bezoek in Lille.

De Roze Golf was in juni 2009 in Lille, de meest Vlaamse stad Frankrijk. In Lille was de jaarlijkse Mars de Fierté en die stond in het teken van de rellen bij Café Stonewall veertig jaar geleden.

Olivier gidste de Roze Golf door de homovriendelijke studentenstad:

Kijk hier voor meer informatie over de stad Lille.

