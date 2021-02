COC debat: partijen willen actie tegen discriminatie LHBTI’ers

on

Acht politieke partijen vinden dat er opnieuw meer moet gebeuren tegen discriminatie van LHBTI’ers in Nederland. Het COC hield vrijdag een debat met vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Het was het eerste verkiezingsdebat van dit jaar.

Alle partijen die in december op drie of meer zetels stonden in de peilingen waren uitgenodigd voor het debat. ChristenUnie, SGP en Denk zegden af; PVV en Forum voor Democratie reageerden niet op de uitnodiging.

De partijen die wel kwamen reageerden op de aangedragen thema’s behoorlijk eensgezind. De acht vinden bijvoorbeeld dat er stevigere maatregelen moeten komen tegen geweld tegen LHBTI’ers. Intersekse kinderen – die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de definitie van een man of vrouw – mogen geen niet-noodzakelijke ingrepen ondergaan. Dat sommige scholen homo’s weigeren wordt ‘onacceptabel’ genoemd, alleen verschillen de partijen wel hoe dat dan precies geregeld moet worden.

Grondwet

Het debat is een opmaat naar het Roze Regenboogakkoord. Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en 2012 heeft het COC politieke partijen zover gekregen om zo’n akkoord te ondertekenen.

Het laatste akkoord van vier jaar geleden werd ondertekend door VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Artikel 1. Er stonden acht punten op, zoals het verbeteren van de situatie van LHBTI’ers op school, en het verduidelijken van artikel 1 van de Grondwet dat ook discriminatie op grond van geaardheid verboden is.

Nationaal coördinator

Bij vorige debatten ontbrak het CDA nog, maar CDA-leider Hoekstra deed dit jaar wel mee om duidelijk te maken dat zijn partij zich ook inzet tegen geweld en discriminatie van LHBTI’ers. ‘Het gaat niet om je ras of oriëntatie, maar om wat je bijdraagt’, zei Hoekstra. Hij lanceerde vrijdag in de Volkskrant het plan om een ‘nationaal coördinator tegen homogeweld’ in te stellen.

In het debat viel een aantal linkse partijen over Hoekstra heen. Zo’n coördinator helpt niet echt en het was zijn CDA-minister Grapperhaus die de afgelopen jaren plannen tegen homogeweld heeft tegengehouden, aldus vooral PvdA-leider Ploumen, D66-fractievoorzitter Jetten en Klaver van GroenLinks.

Jammer

Het wettelijk regelen van het meerouderschap, gezinnen met meer dan twee ouders, kwam ook weer aan de orde. In het Regenboogakkoord van 2017 stond al dat er een meerouderschapswet moest komen. Die is er niet gekomen. Het bleek juridisch ingewikkeld en regeringspartij ChristenUnie was tegen. ‘Ik ga me ervoor inzetten. Het is jammer dat het de afgelopen vier jaar niet is gelukt’, zei VVD-Kamerlid Yesilgöz-Zegerius.

De COC-voorzitter Oosenbrug reageerde na afloop opgewekt. ‘Ik ben heel positief dat jullie het op zo veel onderwerpen eens zijn.’ Zij gaat nu werken aan de definitieve teksten van het Roze Regenboogakkoord, dat 13 maart ondertekend moet worden, mogelijk door nog meer partijen.

Bij de kabinetsformatie moet definitief vastgelegd worden of er een meerouderschapswet, een nationaal coördinator homogeweld of een verbod op het weigeren van homoseksuele scholieren komt.

Het debat terugkijken kan via coc.nl, de site van Pakhuis de Zwijger of via Facebook.

(Bron: NOS; foto: screenshot uitzending debat)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws