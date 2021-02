Roze Golf 07-02: het is de dag waarop Benny Neyman stierf

on

Zondag 7 februari is de sterfdag van zanger Benny Neyman. Hij overleed in 2008 op 56-jarige leeftijd. Remco van de Weerdt is niet alleen fan van Beny Neyman, maar zingt ook liedjes van hem.

Remco van de Weerdt (foto) is net als Benny Neyman geboren in Limburg en hij vertelt over het werk van Benny Neyman en over de liedjes die hij vertaald heeft in het Limburgs dialect. Komende zomer, rond de zeventigste geboortedag, hoopt hij te kunnen optreden met werk van Benny Neyman.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 februari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

