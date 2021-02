Duitse acteurs komen uit de kast en willen meer zichtbaarheid

on

In Duitsland hebben 185 acteurs een manifest ondertekend waarin ze uit de kast komen als LHBTI’er. De groep wil in Duitsland het debat aanzwengelen over de zichtbaarheid van LHBTI’ers en non-binaire, schrijven Duitse media.

‘We hebben niet eerder open over dit deel van ons privéleven kunnen praten omdat we bang waren voor de professionele consequenties’, staat in het manifest, getiteld #ActOut. Zo zegt Tatort-actrice Karin Hanczewski dat lesbische actrices bang zijn dat ze worden overgeslagen voor rollen waarbij ze een voor mannen begeerlijke vrouw moeten spelen.

Ook schrijft de groep acteurs dat producenten en regisseurs hun altijd vertelden dat het beter was om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit geheim te houden. ‘Maar dat is nu afgelopen.’

Zichtbaar

De kunstenaars willen als minderheid zichtbaar zijn. ‘In de familie of onder vrienden, zijn we open’, zegt Godehard Giese. ‘Maar we zijn niet zichtbaar voor het publiek met onze seksuele identiteit. Er wordt altijd van uitgegaan dat men tot de norm behoort.’ Zijn collega Jonathan Berlin beschrijft het als een ‘daad van eigenliefde’ om naar buiten te komen. Als tiener miste hij rolmodellen ‘om er vrijer mee om te gaan’.

Karin Hanczewski spreekt van ‘bevrijding’ en voegt eraan toe: ‘Ik heb altijd de utopische wens gehad dat als ik uit de kast zou komen, het een politieke en maatschappelijke relevantie zou hebben. Als individu zou ik daarvoor heel goed bekend moeten zijn om iets te veranderen.’

Meer diversiteit

De groep roept verder op om meer diversiteit op het witte doek en de televisie te laten zien. ‘Het Duitse publiek is er klaar voor.’ Naast Hanczewski hebben bekende gezichten zoals Ulrich Matthes, Godehard Giese en Mark Waschke zich bij de actie aangesloten.

(Bron: NOS, Welt; afbeelding: Twitter – Süddeutsche Zeitung Magazin)

