Kijk vrijdagavond mee naar het verkiezingsdebat van COC

COC’s Regenboog verkiezingsdebat 2021 wordt op vrijdagavond 5 februari uitgezonden vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam via Facebook of de site van COC Nederland.

Het is een van de eerste debatten met de landelijke politieke kopstukken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Het debat is ook de eerste activiteit in het kader van het 75-jarig bestaan van COC Nederland, de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld.

Het debat is vanaf 20:30 uur te zien en wordt eerder op de dag opgenomen in verband met de avondklok.

Voor het eerst doet ook de lijsttrekker van het CDA mee aan het verkiezingsdebat.

Tijdens het debat gaat het onder meer over het geweld tegen LHBTI’ers, de vraag of scholen LHBTI’ers mogen afwijzen en over een verbod op homogenezing.

Ook komen zaken aan de orde als meerouderschap, transitieverlof voor transgender personen en een verbod op onvrijwillige en onnodige operaties op intersekse kinderen.

Behalve naar de verschillen tussen de partijen, wordt er gezocht naar overeenkomsten om net als in 2012 en 2017 een Regenboogakkoord te sluiten

Het debat wordt ingeleid door COC-voorzitter Astrid Oosenbrug en gepresenteerd door Clairy Polak, voormalig presentator van Nieuwsuur en Buitenhof.

