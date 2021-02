Avondklok Roze Golf: Homocafé Tower in Deventer gaat dicht

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: homocafé Tower aan de Welle in Deventer gaat dicht.

Het huurcontract werd niet verlengd, de eigenaar van het pand wilde er een kantoor in vestigen. 29 juni sloot het café; volgens kroegbaas Harry (‘Dikke Harry’) liep de belangstelling terug. De jeugd gaat net meer naar een specifieke homokroeg. ‘Het is allemaal niet meer zo benauwd als een aantal jaren geleden’, aldus Harry in de Roze Golf van 16 juni 1986:

Verder aandacht voor de voorstelling van de Mannen Van Daarnet en de Roze Week in Enschede.

