Avondklok Roze Golf: Theo Stokkink over zijn tweede boek

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Theo Stokkink over zijn boek ‘Uitgevonden en verbeterd’.

Het is het tweede boek van de oud-radiomaker Theo Stokkink. Het boek gaat over het saaie leven van een Rotterdamse ingenieur die in een kat-en-muis spel met een zakenman uit Singapore verwikkeld raakt.

De zakenman komt op latere leeftijd uit de kast.

In het boek plaatst Theo Stokkink kritische kanttekeningen bij met name de islam.

De schrijver was te gast in de uitzending van 26 augustus 2007:

Op de foto Theo Stokkink in de studio van RTV Oost in 2019 om te praten over zijn boek ‘Zwijgplicht’.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder