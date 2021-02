Poolse stad trekt LHBTI-vrije zone in die ‘goede naam’ aantast

on

De gemeenteraad van Nowa Dęba heeft de anti-LHBTI-resolutie ingetrokken. De resolutie werd in juli 2019 aangenomen om de traditie, cultuur en religie te beschermen tegen ‘agressieve, valse en schadelijke ideologieën’.

Op basis van de resolutie werd de stad een zogenoemde LHBTI-vrije zone.

Nowa Dęba was een van de tientallen gemeenten die in 2019 en 2020 resoluties hebben aangenomen die zich verzetten tegen de ‘LHBTI-ideologie’.

De gemeenteraadsleden van de stad in het zuidoosten van Polen zijn van mening dat met zo’n zone ‘de goede naam van de gemeentebewoners’ bezoedelen. Het is de derde gemeente in Polen die de zich ontdoet van het label ‘LHBTI-vrije zone’.

De motie om de ‘verklaring over het introduceren en promoten van LGBT-ideologie in lokale overheidsgemeenschappen’ in te trekken, werd donderdag in stemming gebracht tijdens een zitting van de gemeenteraad in Nowa Dęba. Tien raadsleden stemden voor de intrekking, een onthield zich van stemming.

Verbreken banden

Als gevolg van de resolutie die in 2019 werd aangenomen, besloot de Ierse stad Fermoy in County Cork de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente na veertien jaar te beëindigen. ’Als samenleving hebben we het recht om een ​​krachtig standpunt in te nemen tegen discriminatie en de uitroeiing van de LHBTI-gemeenschap’, aldus de woordvoerster van de plaatselijke afdeling van Saoirse Mackin.

De sociaaldemocratische partij schreef in een persbericht dat de beslissing van Fermoy gerechtvaardigd was door het feit dat Nowa Dęba het label ‘LGBT-vrije zone’ had gekregen.

Ook Nederlandse gemeenten, waaronder Nieuwegein, verbrak banden met een Poolse stad, nadat die zich had uitgeroepen tot LHBT-vrije-zone

