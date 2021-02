Avondklok Roze Golf: de stichting voor ouders van homo’s

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het verjaardagsfeest van de SLOW.

De Stichting Landelijk Overleg Werkgroep van ouders van homoseksuele kinderen (SLOW) hield op te bestaan per 1 oktober 2009. Daarmee kwam er na 25 jaar een einde aan de stichting die ouders bijstond, die problemen hadden met of moesten wennen aan het feit dat hun kind ‘anders’ was.

Door het hele land organiseerde de stichting bijeenkomsten, waarbij ouders kennis konden maken met ‘lotgenoten’.

In 1999 werd het vijftien jarig bestaan van de SLOW in Amersfoort gevierd met een receptie. In de Roze Golf van 21 november 1999 een gesprek met de voorzitter en met de heer en mevrouw Rhebergen, die aan de wieg stonden van de stichting:

