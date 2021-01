on

Met zijn debuut Shuggie Bain won de Schotse schrijver Douglas Stuart de meest prestigieuze literaire prijs ter wereld: de Booker Prize 2020. Nu verschijnt zijn boek in 37 landen, en is de tv-serie al in de maak.

Stuart, die al jaren in New York woont, baseerde het verhaal op zijn eigen jeugd als homo in het straatarme Glasgow van de jaren 80. Hij probeerde het boek onder te brengen bij een uitgever, maar werd 32 keer afgewezen.

Kijk hier voor het hele verhaal.

(Bron en foto: Nieuwsuur)

