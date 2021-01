Avondklok Roze Golf: de laatste uitzending met Eddie Holthuis

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de laatste uitzending met Eddie Holthuis.

Eddie Holthuis was in de jaren negentig het geluid van de Roze Golf. Hij versterkte sinds 1994 de redactie van het programma. Op zondag 13 februari 1999 kwam hij niet opdagen in de studio van RTV Oost om de uitzending van die avond te monteren.

Het bleek dat hij was overleden, geheel onverwachts. Eddie Holthuis is net geen 41 jaar oud geworden.

In de Roze Golf van 20 februari 1999 was een herhaling te horen van een uitzending die Eddie als een van zijn beste programma’s beschouwde. Het is een coming-out portret van Gerrit-Jan Bruntink. Eddie interviewde niet alleen Gerrit-Jan, maar ook zijn zus en vrienden voor dit programma.

Harrie Oude Hampsink verzorgde de in- en uitleiding van deze aflevering van deze bijzondere Roze Golf:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder