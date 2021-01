Avondklok Roze Golf: trots de straat op in Straatsburg

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de Marche de Fierté in Straatsburg.

In de maanden mei tot en met juli wordt de Marche de Fierté gehouden in diverse steden in Frankrijk. De mars van de trots wordt ook wel de Marche de la Visibilité genoemd, de mars van de zichtbaarheid. De Roze Golf was bij de tiende mars in Straatsburg en omdat we er toch waren bezochten we de oude stad.

Kijk hier voor meer informatie over Straatsburg en over de mars.

