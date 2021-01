Avondklok Roze Golf: Sweet 70- terug naar de jaren zeventig

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Sweet 70. Een half uur lang de jaren zeventig.

Elk jaar in maart kende Radio Oost een aantal jaren achtereen ‘De Week van de Jaren 70’ met alleen muziek uit de jaren zeventig. Het was goed gebruik dat de week werd afgetrapt in de Roze Golf. Ook de afterparty van de week was te horen in de Roze Golf.

Luisteraars van de Roze Golf werd gevraagd naar herinneringen aan die tijd. Een weerslag van die herinneringen was te horen in de uitzending van 30 maart 2014.

Een half uur lang mooie verhalen én muziek van toen: licht uit, spot aan:

