Imam moet België verlaten na delen van homofobe bericht

on

De verblijfsvergunning van de imam van de Yseil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren is ingetrokken door de Vlaamse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) start de procedure om de erkenning van de moskee op te heffen.

De maatregelen komen nadat de imam op zijn Facebook-pagina een bericht had gedeeld, dat op ‘discriminerende wijze’ uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ‘ziekte en verval’ meebrengt.

De imam deelde ook een bericht waarin hij zegt nog steeds achter de directeur van de koepel van Turkse staatsmoskeeën Diyanet staat, die de LHBTI-gemeenschap aanviel in een toespraak tijdens het avondgebed. De imam van de Yesil Camii-moskee bedankte iemand die op dat bericht had gereageerd met de opmerking dat ‘homoseksualiteit een virus is van het kapitalisme en de democratie.’ De Yesil Camii-moskee, de ‘Groene moskee’, behoort tot de koepel van de Turkse staatsmoskeeën Diyanet en kan daardoor een imam uit Turkije laten overkomen.

‘Bedreiging’

Op de Facebookpagina van Yesil Camii staat ook een bericht van Diyanet waarin staat dat homoseksualiteit in de islam verboden is omdat het de toekomst en de familie ondermijnt en dus één van de grootste bedreigingen voor de maatschappij is.

Staatssecretaris Mahdi heeft naar aanleiding van de berichten op Facebook beslist de verblijfsvergunning van de Turkse imam niet te verlengen. Hij krijgt ook het bevel om Vlaanderen te verlaten. ‘Wie haat komt zaaien in onze maatschappij heeft hier geen plaats’, aldus Mahdi. ‘Het stigmatiseren van de holebigemeenschap en die boodschap verder verspreiden kunnen wij niet tolereren.’

Erkenning intrekken

De procedure om de erkeninning van de moskee in te trekken komt van Bart Somers, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. ‘We hebben een reglementair kader dat bepaalt wat lokale geloofsgemeenschappen moeten doen om een erkenning te krijgen en te behouden’, zegt minister Somers tegen omroep VRT. ‘Wie ingaat tegen grondrechten vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan deze erkenning verliezen.’

De provincieraad, de gemeenteraad, het representatief orgaan, het betrokken eredienstbestuur en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moeten nu binnen de 60 dagen een advies verlenen.

‘Ik til zwaar aan homofobe uitspraken die gebeuren binnen een geloofsgemeenschap. Als imam heb je een voorbeeldfunctie en al zeker als je het recht ooit hebt gekregen om in België te mogen werken. Wie zich niet aan onze waarden wil houden, moet daar de gevolgen van dragen.’

(Bron: De Morgen, VRT; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws