Avondklok Roze Golf: de start van LGBT Asylum Support

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de start van LGBT Asylum Support van Sandro Kortekaas.

Het begon allemaal in 2015 met de toestroom van vluchtelingen in Europa. Ook in Nederland klopten steeds meer vluchtelingen aan voor asiel, ook LHBTI-vluchtelingen die hun leven niet meer zeker waren in eigen land.

In Nederland belandden de LHBTI-asielzoekers in asielzoekerscentra tussen de soms homofobe landgenoten. Sandro Kortekaas trok zich het lot van deze asielzoekers aan en startte de stichting LGBT Asylum Support. Dat was in 2015; zes jaar verder heeft Sandro er zo ongeveer een dagtaak aan om LHBT-asielzoekers met problemen bij te staan. In deze uitzending van 22 november 2015 het begin van de stichting.

Ook in deze uitzending de student die niet welkom was bij een bedrijf om stage te lopen. De eigenaar had op facebook gekeken en gezien dat de student een vriend heeft en dat kon hij niet verenigen met zijn geloofsopvatting.

