Leiden krijgt ‘LHBTI-kunstwerk’ van kunstenaar Koen Hauser

In Leiden komt een kunstwerk dat de zichtbaarheid van ‘de LHBTI-gemeenschap’ moet vergroten. Het kunstwerk is een initiatief van COC Leiden en wordt gemaakt door kunstenaar Koen Hauser.

‘Leiden wil zich profileren als regenbooggemeente en krijgt daarvoor ook geld van het Rijk. Hiermee moet de zichtbaarheid van onze gemeenschap worden vergroot. Een kunstwerk kan daaraan bijdragen’, aldus voorzitter Debbie Helaha van COC in het Leidsch Dagblad.

Leiden had al een regenboog-zebrapad, maar dat werd overgeschilderd door een aantal studenten.

‘Daarom vinden wij het hoog tijd voor een permanent kunstwerk’, aldus Helaha in de krant.

Ze zocht contact met het Lucas van Leyden Fonds en daar werd het idee enthousiast ontvangen. Een klankbordgroep zocht naar een geschikte kunstenaar en kwam bij Koen Hauser uit.

Koen Hauser (foto) woont in Leiden en werkt voornamelijk als fotograaf. In 2014 werd hij gekozen tot fotograaf des vaderlands. ‘Dat hij uit Leiden komt en zelf homo is, zijn mooie bijkomstigheden’’, zegt de COC-voorzitter. ‘Maar hij is gekozen op basis van de kwaliteit van zijn werk.’

Waar het kunstwerk komt te staan, is nog niet duidelijk. ‘Dit moet wat ons betreft een centrale plek zijn, zoals bijvoorbeeld het Stationsplein of de Beestenmarkt. Het hoeft niet per se in de buurt van ons pand aan de Langegracht te komen. Daar heb je minder passanten en het gaat uiteindelijk om de zichtbaarheid’, aldus Helaha

Bron: Leidsch Dagblad, foto: Vysotsky)

