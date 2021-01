Bisschop in Mexico onderscheiden voor inzet homorechten

on

In Mexico is emeritus bisschop van Saltillo, Raul Vera Lopez, is woensdag onderscheiden met de Medalla Nancy Cárdenas voor zijn inzet voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap.

De medaille werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en is vernoemd naar Nancy Cárdenas (1934-1994). Zij was een lesbische Mexicaanse actrice, actief communist en feministe en wordt gezien als een pionier van de homobeweging in Mexico. De onderscheiding is een initiatief van homo-organisatie Comunidad San Aelredo.

Bisschop Raul Vera Lopez kreeg de onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor de rechten van homoseksuelen. Hij hielp de homo-agenda ‘publieke zichtbaarheid’ zichtbaar te maken, aldus het juryrapport. Vera Lopez noemt homoseksualiteit ‘Gods wil’ en wie homoseksualiteit afwijst, is volgens hem ‘krankzinnig’.

De vernietiging van Sodom en Gomorra, beschreven in het Oude Testament, heeft volgens de bisschop niets te maken met homoseksualiteit, maar was het resultaat van kapitalistische uitbuiting.

In 2015 was bisschop Vera Lopez hoofdgast op een conferentie van het Global Network of Rainbow Catholics, een homo-organisatie die campagne voert voor de erkenning door de katholieke kerk van homoseksualiteit.

In 2016 trok de bisschop tijdens carnaval vrouwenkleren aan en verscheen hij als verpleegster.

De San Aelredo-gemeenschap werd in 2002 opgericht door de New Yorkse publicist Robert Coogan. Coogan was naar Mexico verhuisd, waar bisschop Vera Lopez hem tot priester wijdde voor het bisdom Saltillo. Sindsdien is hij betrokken bij de homobeweging – officieel als hun pastoor. Nadat Rome kritiek had geuit op de nabijheid tussen het bisdom en de vereniging, vond in 2011 een formele juridische ontbinding plaats, maar dit veranderde niets aan de feitelijke nabijheid van bisschop Vera Lopez.

