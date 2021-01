Grindr hangt boete van bijna 10 miljoen euro boven het hoofd

on

Homodatingapp Grindr hangt een boete van bijna 10 miljoen euro van de Noorse privacytoezichthouder boven het hoofd, omdat de Europese privacyregels niet worden nageleefd.

De Noorse consumentenbond diende vorig jaar een klacht in bij privacytoezichthouder Datatilsynet omdat Grindr gegevens van gebruikers doorverkocht aan reclamebureaus. Onder meer gps-locaties en gebruikersprofielen werden verkocht. De Noorse toezichthouder is niet te spreken dat wordt doorgegeven dat iemand op Grindr zit. Het feit dat iemand gebruikt maakt van de app geeft namelijk een idee over de geaardheid van de gebruiker en dat is privé.

Geen toestemming

Volgens de Noorse privacytoezichthouder moet Grindr toestemming hebben van zijn gebruikers om de gegevens te delen. Gebruikers hebben daar geen controle over. Wied e app wil gebruiken, moet akkoord gaan met de privacy voorwaarden, maar daarin wordt niet gevraagd om toestemming voor het delen van gegevens.

Inmiddels heeft Grindr de manier waarop om toestemming wordt gevraagd aangepast. De Noorse toezichthouder heeft nog niet beoordeeld of die nieuwe manier wel aan de privacyregels voldoet.

De boete is nog niet definitief, Grindr heeft nog tot half februari om beroep aan te tekenen.

China

Grindr heeft 5 miljoen actieve leden per maand. Het bedrijf werd opgericht in Los Angeles in 2009 en kwam in 2016 in handen van het Chinese Kunlun. Dat probeerde naar de beurs te gaan, maar dat mislukte omdat het bedrijf in de Verenigde Staten werd aangemerkt als onveilig. Dat land vreesde dat dat privacygevoelige informatie van de gebruikers in handen van de Chinese overheid zou belanden. Ook vreesden de Verenigde Staten dat China de app zou gebruiken om dissidenten op te sporen en te chanteren.

In maart 2020 kondigde Kunlun aan dat 98,59 procent van de aandelen verkocht zou worden aan San Vicente, een bedrijf uit de VS, voor 608,5 miljoen dollar.

(Bron: Datatilsynet, De Morgen),

