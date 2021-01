Avondklok Roze Golf: spannende avonturen van Chantal Zwart

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het vroege werk van schrijver Michael Berg.

Jaren woonde Michael berg in Frankrijk en schreef hij thrillers met Chantal Zwart in de hoofdrol. Later verschenen ook andere titels van zijn hand, onder meer ‘Nacht in Parijs’ waarmee hij in 2013 de Gouden Strop won.

Binnenkort verschijnt een nieuw boek van zijn hand, met opnieuw Chantal Zwart in de hoofdrol.

In de Roze Golf van 16 augustus 2009 vertelt Michael Berg over zijn besluit zijn baan op te zeggen en te verhuizen naar Frankrijk om te gaan schrijven.

