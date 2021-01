Avondklok Roze Golf: Zwolle met Love-Boat in Amsterdam

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vandaag: de botenparade door de grachten van Amsterdam.

Amsterdam 2015: Zwolle voer mee met de Love-Boat door de grachten. Een verslag van de botenparade.

Verder: in Spanje voetbalt een voetbalteam in de regenboog-kleuren en discussie over de grondwet: moet er een verbod op discriminatie van LHBTI’ers in Artikel 1?

Dit is de uitzending van 2 augustus 2015 (die trouwens door een vergissing pas een week later werd uitgezonden…)

