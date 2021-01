Avondklok Roze Golf: geen specifiek homobeleid in Almelo

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het ontbreken van specifiek homobeleid in Almelo.

In de Roze Golf van7 april 1986, de zevende aflevering van de Roze Golf. In Almelo is geen homobeleid, constateert het COC Twente Achterhoek. Niet nodig vindt de gemeente: er is geen discriminatie van homo’s . ook is er geen agressie tegen homo’s. Een gemeenteraadslid en een oud-uitbaatster van een homovriendelijke kroeg zijn het daar niet mee eens.

Homo’s hoeven geen willoze slachtoffers te zijn van geweld, betoogt Richard Schepers in zijn column.

Verder: de vierde homo-playbackshow in ’t Bölke in Enschede.

