Meerderheid raad is voor: Ede wordt ook regenbooggemeente

Ede wordt een regenbooggemeente. De gemeenteraad van Ede stemde in meerderheid voor het voorstel van D66, GroenLinks, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnsouw, met als eerste ondertekenaar D66.

Nu het voorstel is aangenomen wordt Ede de 55ste regenbooggemeente van Nederland. Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, was Ede samen met Apeldoorn de enige gemeente zonder LHBTI-beleid.

Samen met de LHBTI-inwoners van Ede wil de gemeente beleid gaan ontwikkelen. ‘Niets over u zonder u’, is het uitgangspunt.

Als eerste wordt in kaart gebracht wat er al gebeurt op dit gebied en wat er goed werkt en uitgebouwd zou kunnen worden of welke zaken juist op een andere manier moeten worden aangepakt.

Persoonlijke verhalen

Tijdens de raadsvergadering deelden gemeenteraadsleden hun persoonlijke verhaal om het belang van LHBTI-beleid te onderstrepen.

‘Waarom kun je niet gewoon normaal zijn? Dat vroeg ik me ook af toen ik jong was en twijfelde over mijn eigen geaardheid’, zei gemeenteraadslid Sjoerd Bakker (VVD).

‘Dertien jaar geleden werd Mika geboren”, begont Gabriëlle Hazeleger (GemeenteBelangen) haar betoog. ‘Mika werd geboren als jongen, maar na enkele jaren werd duidelijk dat Mika ‘niet normaal’ was. Want hij voelt zich een zij. Mika wilde graag jurkjes aan, maar zijn ouders worstelden met het feit wat anderen daar van zouden vinden.’

‘Identiteitsdrammerij’

De SGP was tegen het voorstel even als Burgerbelangen. Die partij vindt ‘het voorstel iets doorslaan’. Fractievoorzitter Ruben van Druiten: ‘Gender and Sexuality Alliances, met zo’n term raak je me kwijt.’ Onzijdige aanspreekvormen gaat hem ook te ver, net als genderneutrale toiletten. ‘Dit is toch een beetje identiteitsdrammerij, idioterie waardoor de essentie verloren raakt.’

