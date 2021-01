Avondklok Roze Golf: de tweede homostad van Frankrijk

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vandaag: Montpellier, de uitzending van 7 november 2010.

De Roze Golf is in Montpellier, de tweede homostad van Frankrijk. Het is een gastvrije stad in het Zuidoosten van Frankrijk. Het oude gedeelte heeft middeleeuwse straatjes met veel winkeltjes. De toegang tot de oude stad wordt gevormd door de Arc de Triomphe, gebouwd door Koning Lodewijk de 14de, de Zonnekoning. De Arc is te beklimmen –als je een gids van de VVV meeneemt. Vanaf de Arc heb je een prachtig uitzicht. Je kunt de zee zien liggen. Voor de Arc de Triomphe staat in een park het standbeeld van Lodewijk de 14de. In het park is een enorm waterreservoir. Vanuit de bergen werd het drinkwater aangevoerd voor de stad en in het reservoir opgeslagen. Montpellier heeft iets met water. Waar je ook komt, of het nou in het oude gedeelte is of in de nieuwbouwwijken, overal staan fonteinen. In totaal telt Montpellier 84 fonteinen, ook al noemt de stad zich de stad van de 100 fonteinen. Montpellier kent het hele jaar door talrijke festivals.

Op het plein achter het stadhuis is de oudste homokroeg van Montpellier te vinden: Café de la Mer. Aan het plein vind je meerdere homo(vriendelijke) kroegen en restaurants. In het oude gedeelte van Montpellier zijn meer homobars en – clubs te vinden. Ook kent Montpellier een aantal homosauna’s. In de meeste kroegen liggen handig gidsjes met adressen.

In Montpellier wonen veel studenten, zo’n kwart van de inwoners is student. Verder wonen er veel mensen uit de voormalige Franse koloniën. De stad is een smeltkroes van culturen. Dat begon in de jaren zestig met de komst van gastarbeiders. In de jaren zeventig kwamen daar Spanjaarden bij die de dictatuur van Franco ontvluchtten. Zij begonnen een nieuw leven in Montpellier en konden er in vrijheid leven. Dat maakt dat de stad en haar inwoners erg tolerant zijn tegenover minderheden en derhalve ook tegenover homo’s en lesbo’s.

Rond de stad staan zo’n vijftig kastelen. Eén van die kastelen is het kasteel van Graaf Colbert. Hij is de kasteelheer van Château de Flaugergues. Al tien generaties lang wonen de Colbert’s op dit kasteel. Het is familie van minister Colbert, die wordt gezien als de grondlegger van het sociale zekerheidstelsel in Frankrijk. In één van de oude bijgebouwen is sinds 2010 een restaurant gevestigd. Daarnaast heeft het kasteel een enorme wijngaard. Voor liefhebbers van tuinen is een bezoek aan het kasteel de moeite waard. Er zijn diverse tuinen in diverse stijlen.

Verdere bezienswaardigheden zijn het Museum Fabre, waar meer dan 900 kunstwerken te zien zijn, waaronder veel werk van Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. Daarnaast is er het Mare Nostrum Aquarium, een enorm complex vol met aquariums vol vissen overal vandaan. Een wandeling door het complex is als het ware een wandeling door en langs de wereldzeeën. Zeer indrukwekkend!

Montpellier is goed te doen op de fiets. Overal staan huurfietsen in de stad. Het zijn fietsen met drie versnellingen en cardanaandrijving.

